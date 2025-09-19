Czegoś takiego na rynku pracy nie było od lat. Załamanie
Liczba ofert pracy w Polsce spada - wynika z comiesięcznego raportu firm Grant Thornton i Element. Eksperci podkreślają, że sierpień na rynku rekrutacyjnym okazał się najsłabszy od 2020 roku, a więc od okresu pandemii.VoxClamantisInDeserto
Bowiem Janusz musi co 2 lata kupować nowe auta dla całej rodzinki i jeździć 4x w roku na wczasy.
@Konrad007: A ty chcesz pracować w kiepskim zawodzie za minimalną pensję która pozwala jedynie na wegetację?
@Arteqq: Jakbyś miał do zlecenia prostą robotę to wolałbyś zapłacić 2x więcej Polakowi kiedy pod ręką jest pełno imigrantów robiących na połowę?
Szukasz pracy? Nie myśl o klikaniu w kąkuter. Nie bądź biedakiem
@Porosie: Tylko że taka praca fizyczna ma też wady. Dekarz w lecie się grzeje jak kiełbaska na grillu, jak pada to moknie, jak jest zimno to marznie. Dlatego właśnie tylu młodych chce w ten kąkuter klikać, bo alternatywa nie jest wcale taka fajna.
Bardzo dobrze, konkurencja między kandydatami jest tak samo porządną jak między firmami.
To jest normalność, a nie permanentny niedobór, szczególnie na nisko kwalifikowane prace i ciągła presja na wzrost wynagrodzeń wśród tych, co powoduje wypłaszczenie wynagrodzenia w ogóle rynku pracy, taka patologia jak na zachodzie Europy.