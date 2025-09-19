Rosyjskie myśliwce naruszyły estońską przestrzeń powietrzną
Rząd Estonii poinformował, że trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 wkroczyły w estońską przestrzeń powietrzną bez zezwolenia. Jak dodano, myśliwce były na estońskim niebie przez 12 minut.Jailer
Komentarze (151)
najlepsze
piloci, którzy zestrzelili rosyjski samolot, kilka miesięcy później zostali usunięci z armii i aresztowani podczas czystek po nieudanym puczu w 2016 r.
a dokładniej niektóre źródła mówią o jednym pilocie
pytanie czy to w jakis sposób powiązane
Powinny być zestrzelone
Teraz rosja już tylko dzierży tytuł 2 najsilniejszej armii na ukrainie
@gl0wa: tak, dla pewności dwoma rakietami
Turcja zrobiła tak 24 listopada 2015, i od tego czasu nie ma problemu z rosyjskimi myśliwcami.