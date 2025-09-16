Polską technologię mogą przejąć Chiny. Wynalazczyni apeluje z do premiera
Fotoniczne ogniwa perowskitowe Saule stają w obliczu wrogiej sprzedaży do Chin przez polskich obywateli i polskie podmioty gospodarcze pisze w liście otwartym do premiera Donalda Tuska wynalazczyni Olga Malinkiewicz. Prosi w nim o dołożenie wszelkich starań, by technologia pozostała w Polsce.Wojtula1378
Firma przez lata żyła głównie z grantów i dotacji publicznych, a nie ze sprzedaży realnego produktu.
@nowywykopek_ajednakstary, wskórał.
To taka nowa polska gównomowa.
I teraz to inwestorzy widząc, gdzie to prowadzi i że nikt tego nie chce, chcą spróbować odzyskać chociaż część zainwestowanych pieniędzy.