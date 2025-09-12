Dzień dobry!
Jesteśmy malutką Fundacją - Fundacja Kotella z Gdańska (Facebook)
Zostało nam niewiele czasu, bo budynek, w którym mamy fundację ma być zburzony i w tym miejscu ma powstać droga.
Jesteśmy zmęczeni tą piwnicą, wilgoć na poziomie 75%, grzyb i pleśń, co pół roku trzeba malować i remontować...
Bardzo potrzebujemy kawałka ziemi z jakimś małym budynkiem do remontu - w pomorskim...
Niestety nie ma pomocy od nikogo, miasto też nie chce pomóc. Jak dostaniemy wypowiedzenie lokali, to nie wiem co zrobimy z 20 kotami, w tym seniorami wymagającymi opieki...
Czy bylibyście w stanie nam choć pomóc znaleźć taki lokal?
Bardzo prosimy o pomoc! Wierzymy w siłę tego portalu!
Komentarze (26)
najlepsze
Proponuję skontaktować się z jakąś fundacją ze Szwajcarii lub Chin. Oni napewno przygarną wasze kitku.
Kazda złotówka na koty i psy to złotówka na męczenie zwierząt.