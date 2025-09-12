Dzień dobry!

Jesteśmy malutką Fundacją - Fundacja Kotella z Gdańska (Facebook)

Zostało nam niewiele czasu, bo budynek, w którym mamy fundację ma być zburzony i w tym miejscu ma powstać droga.

Jesteśmy zmęczeni tą piwnicą, wilgoć na poziomie 75%, grzyb i pleśń, co pół roku trzeba malować i remontować...

Bardzo potrzebujemy kawałka ziemi z jakimś małym budynkiem do remontu - w pomorskim...

Niestety nie ma pomocy od nikogo, miasto też nie chce pomóc. Jak dostaniemy wypowiedzenie lokali, to nie wiem co zrobimy z 20 kotami, w tym seniorami wymagającymi opieki...

Czy bylibyście w stanie nam choć pomóc znaleźć taki lokal?