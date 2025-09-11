Niezależnie od decyzji, Polska wciąż potrzebuje pracowników z zagranicy, dlatego wskazuje się alternatywne kierunki, m.in. Azję Centralną: Kazachstan, Kirgistan i Uzbekistan. Siła robocza z tego regionu już napływa nad Wisłę.

liczba obywateli samego Kirgistanu w polskim systemie ubezpieczeń wzrosła w ciągu dekady prawie dwudziestoczterokrotnie.



Więc lepiej nie będzie tylko inaczej