Znalazł drona na swoim polu.
Dobry gość, oględziny dogłębne tam z kolegą zrobi jeszcze zanim się służby pojawiły XD "...Tylko nie wiem czy to był dwusuw czy czterosuw" XDdeap
@Piotr00pierwszy: czyli technologia rodem z DDR, ich niegdyś produkowane motocykle IFA miały właśnie dwusuwowego boksera ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Zwierz33: jaki i od polityków i innych znawców.
Przebadajmy, sprawdźmy a potem mówmy co i jak. Oraz ogarniajmy sprzęt aby kolejne nie wleciały, obojętnie czyje by nie były.
Worek na paliwo. Ciekawe jakinjestbkoszt takiego drona 50 dolarów? Dobrze wczoraj się wypowiadał jakiś tam w tv, że rakiety za miliony ślemy na drony za grosze.
Mam wrażenie, że jest bardziej ogarnięty w temacie od wszystkich generałów, polityków i ekspertów, których ostatnio słyszałem w mediach
I tak, tak na poważnie, to tacy ludzie powinni już być od trzech lat na liniach produkcyjnych, gdzie majstruje się jak najtańsze drony bojowe... Być może ten Pan jako nadzorujący, projektujący, czy cokolwiek takiego.
Najprostsze projekty, takie jak mają Ukraińcy i rosjanie
Udało się też nam rozpoznać, systemy antyzagłuszające które musiały
Tydzień później
"Pa sąsiad jak WSK tera lata na tym silniku."
Z napisem "nikt cię nie obroni Polsko"
To nie może być przypadek ;)