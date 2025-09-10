Miejsce parkingowe pod blokiem nie jest już obowiązkiem dewelopera
21 sierpnia 2025 roku weszła w życie ustawa, która zniosła obowiązujący w dotychczasowych przepisach wymóg zapewnienia współczynnika liczby miejsc parkingowych na każde mieszkanie w realizowanych inwestycjach mieszkaniowych w trybie specustawy mieszkaniowej.motvik
Komentarze (29)
Matecki może i debil, ale co w takim razie o was powiedzieć?
Wy neuruski to jak zwykle pieprzycie głupoty.
Jesli wracasz z pracy i musisz jeszcze szukać miejsca parkingowego pod blokiem to niestety przegrałeś w życie i juz lepiej przesiąść sie na rower.
@jegertilbake: Wiedząc, że masz samochód nie szukasz chyba mieszkania w takim miejscu, bo po co.
Nie wszyscy potrzebują auto, a jeśli dzięki temu mieszkanie będzie tańsze, to tym bardziej na plus.
Kiedys bylem w Murapolu chcac kupic mieszkanie i sie zapytalem ile kosztuje miejsce parkingowe powiedzieli ze juz nie ma ani jednego, wiec wstalem i wyszedlem, oczywiscie jacys debile kupili takie mieszkania a potem kwik ze nie maja gdzie auta zostawic
@fervi: Ale takie pierdoły to Ty opowiadaj misiaczku komuś, kto nie widział i nie żył w wielkiej płycie teraz i kiedyś. Parkingi są, owszem - o ile przez ostatnie lata ktoś je dobudował. Bo o ile 15 czy 20 lat temu oryginalna ilość miejsc wystarczyła, o tyle przyrost liczby samochodów
Dziś bez miejsc parkingowych a jutro w ustawie przejdzie, że mogą klatki bez schodów albo mieszkania bez wentylacji. Co te deweloperuchy to ja nawet...
tak korupcjogennych zmian to się nie spodziewałem.