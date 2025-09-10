Samochód bez parkingi podziemnego czy garażu to j----y rak, nie zapraszam do dyskusji z tym brutalnym, niezmiennym faktem.



Jesli wracasz z pracy i musisz jeszcze szukać miejsca parkingowego pod blokiem to niestety przegrałeś w życie i juz lepiej przesiąść sie na rower.