Polska zgarnia prawie 1/3 środków programu SAFE na obronność
Polska została największym beneficjentem środków na uzbrojenie z unijnego mechanizmu pożyczkowego SAFE. Jak poinformowałmunioman
- #
- #
- #
- #
- #
- 77
- Odpowiedz
Polska została największym beneficjentem środków na uzbrojenie z unijnego mechanizmu pożyczkowego SAFE. Jak poinformowałmunioman
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (77)
najlepsze
Dziś możemy być dumni z bycia beneficjentem na poziomie 1/3 programu.
"Dostaniemy", czy "pożyczymy"?
Wkurzające jest robienie k- z logiki, ale poza tym to dobrze, że idzie kasa na zbrojenia. Oby tylko zaczęli ją rozsądnie wydawać.
@Eillis: tak, na takich zasadach to jest "wygrana" i "dostaniemy".
https://www.reuters.com/world/eu-finalizes-176-billion-defence-loans-with-poland-taking-largest-share-2025-09-09/
To jest de facto za darmo, a ty szerzysz bezczelną antyunijną propagandę.
@towarzysz_Jan_Winnicki: Za pożyczkę z SAFE płacimy 3,3%, to mniej niż inflacja. Jak pożyczamy sami w ramach obligacji na 10 lat to płacimy 6%!
Tak naprawdę to UE, czyli Niemcy i Francja finansują nam darmowy kredyt.
Jakoś nie kojarzę by ludzie co dostali kredyty z BK na 2% narzekali,
z naciskiem na - POŻYCZKOWEGO
@Droper: Nie, no bez przesady! Zamiast jachtów kupią np. od jakiegoś narciarza plastikowe kompasy z Ali - po 50tys. pln/szt., a jachty dopiero za marżę :)
Taktyczne ołtarze już mamy. Więc przydadzą się ambony uderzeniowe i wyposażenie oddziału egzorcystów szybkiego reagowania.
Biedne Węgry, pewnie jak już wezmą te pieniądze od obrzydliwej UE ale nie będą się z tego cieszyć
@przemyslaw-priemek: W ekonomi bazującej na inflacji dostanie takiej pożyczki to jakby dostać pieniądze za pół darmo
@przemyslaw-priemek: To jest darmowa pożyczka, z odsetkami na 3,3% czyli spłacimy ją inflacją. W zasadzie to taki unijny BK2% tylko finansowany przez Francję i Niemcy.
- Orka i miniOrka (okręty podwodne),
- dodatkowe AWACSy (Globaleye),
- powietrzne tankowce (A330),
- kolejne Borsuki,
- elementy systemu OPL Narew,
Dla porównania - jak pożyczamy pieniądze za pomocą obligacji na 10 lat to płacimy jako państwo 6%.
Dostaliśmy 185 mld zł a w przyszłości możemy spróbować załatwić umorzenie tej pożyczki (z obligacjami jest to nie do zrobienia) co oznacza, że Niemcy i
@D4Ru73K: 12k? A policzyłeś ile by to wyszło gdybyśmy sami pożyczyli na 8-10% rocznie zamiast na 3,3%?
Dzięki tym pieniądzom nie będę musiał - kasa idzie do polskich firm, więc finalnie trafi do mojej kieszeni. Nie będę też musiał co roku płacić tysięcy podatków na odbudowę dróg, mostów, gazociągów, rafinerii,