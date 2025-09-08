Najbogatsi Amerykanie płacą mniejsze podatki niż reszta społeczeństwa [BADANIE]
Najbogatsi Amerykanie płacą stosunkowo niskie podatki. Znacznie niższe niż reszta społeczeństwa. Co jednak ciekawe, w Europie Zachodniej rozwarstwienie między podatkami płaconymi przez najbogatszych a resztę społeczeństwa, jest jeszcze większe niż w USA.ObserwatorGospodarczy
@ablu:
@mnvt: Jak polityka na świecie działa jak działa to się dziwisz że się nic nie zmienia. Ze skrajności w skrajność i cyk pora na csa dopóki Trump się nie zmęczy i wezmą znowu skrajność. Zamiast iść
Ale pod zastaw tego majątku można zaciągać już zupełnie realne kredyciki, jak robi to niemal każdy miliarder.
2025: "The top 1% of earners pay 40% of income taxes."
źródło: https://usafacts.org/articles/who-pays-the-most-income-tax/
2022: "The newest data reveals that the top 1% of earners, defined as those with incomes over $663,164, paid
@CzlowiekzBlizna7: brzmisz troche jak bodajze tesco tlumaczylo ze placa bardzo duzo bo zaplacili tyle i tyle vatu ( ͡° ͜ʖ ͡°)
To jest ten słynny wolny rynek.
