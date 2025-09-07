Internauci bezpieczni. Pozwy żony i ojca Sebastiana Majtczaka odrzucone.
Jest decyzja w sprawie z minionego roku, kiedy to żona i ojciec Sebastiana Majtczaka, oskarżonego o doprowadzenie do wypadku na A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina, pozwali Wykop.pl i internautów. Pozwy żony i ojca kierowcy o ochronę dóbr osobistych i zapłatę zadośćuczynienia zostały odrzuconedeap
Pozwy żony i ojca Sebastiana Majtczaka odrzucone.
Jak podaje serwis źródłowy, wezwana do uzupełnienia pozwów przez sąd Fundacja Freedom-24 nie zrobiła tego w wyznaczonym czasie.
buhahahaha xD
SUPER KANCELARIA K..WO XD
Jeśli nie rozumiesz co mam na myśli to wyślij dane na priv to zaraz znajdę w twojej rodzinie kogoś za kogo powinieneś się wstydzić i zhejtujemy się na poczet przestepstw twojej rodziny (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)