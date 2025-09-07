Jest decyzja w sprawie z minionego roku, kiedy to żona i ojciec Sebastiana Majtczaka, oskarżonego o doprowadzenie do wypadku na A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina, pozwali Wykop.pl i internautów. Pozwy żony i ojca kierowcy o ochronę dóbr osobistych i zapłatę zadośćuczynienia zostały odrzucone