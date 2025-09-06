Sprawdziliśmy, co z pozwami rodziny Sebastiana Majtczaka. Jest zaskoczenie
Niedługo po tragicznym wypadku na A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina z Myszkowa, ruszyła lawina pozwów. Były skierowane przeciwko portalowi Wykop.pl. Kwota roszczenia opiewała na ponad 1,5 mln zł. Sprawdziliśmy w poznańskim sądzie, jak zakończyły się te dwie sprawyrybak_fischermann
- #
- #
- #
- #
- #
- 28
- Odpowiedz
Komentarze (28)
najlepsze
Dobrze, że firmy w Polsce zerwały z nią współpracę.
Pani stomatolog od siedmiu boleści.
Tak to jest, że duma poprzedza upadek.
Wystarczyło
@Radysh: I przyznać się do pomyłki we własnym wyborze? xD Chyba przeceniasz Polki. ¯\(ツ)/¯
@galonim: Ten pozew nigdy do nas nie trafił - dlatego trudno abyśmy informowali o sprawie, o której nas również nie poinformowano ;) O wszystkich innych sprawach staramy się na bieżąco informować na naszym koncie.
W obu przypadkach, co potwierdziło nam biuro rzecznika, doszło do zwrócenia pozwu. Te decyzje, z racji braku działania powodów, uprawomocniły się – jedna 7 listopada 2024 r., a kolejna 21 czerwca 2025 r. To oznacza, że z powodu braków
Mam nadzieję, że nie, ale jeszcze się zdziwimy. Kto był w polskim sądzie, ten się w cyrku nie śmieje.
Zapytajmy ofiar co myślą i czy jej współczują....... Chyba nie żyją bo Sebuś ich po prostu zamordował swoją bawarą dwukrotnie przekraczając prędkość... Jest żoną mordercy i już nią zostanie do końca i nikogo nie obchodzi jak to biedna ma w życiu źle.