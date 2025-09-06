cytuję: "poznański sąd domagał się uzupełnienia braków formalnych dotyczących pisma. Działająca w imieniu rodziny Sebastiana Majtczaka fundacja tego jednak nie zrobiła. Jak potwierdziliśmy w biurze rzecznika poznańskiego sądu, obie sprawy zostały prawomocnie zakończone.



W obu przypadkach, co potwierdziło nam biuro rzecznika, doszło do zwrócenia pozwu. Te decyzje, z racji braku działania powodów, uprawomocniły się – jedna 7 listopada 2024 r., a kolejna 21 czerwca 2025 r. To oznacza, że z powodu braków Pokaż całość