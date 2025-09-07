Dlaczego nie można ufać wynikom w Rotten Tomatoes. Wielka tajemnica branży
Klasyk, wielkie studia kupują Rotten Tomatoes i wpływaja na oceny.ostatni_login
- #
- #
- #
- 44
- Odpowiedz
Klasyk, wielkie studia kupują Rotten Tomatoes i wpływaja na oceny.ostatni_login
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (44)
najlepsze
@chantal69: To że dany gatunek czy motyw filmu ci nie pasuje to nie znaczy że jest gniotem. To samo mogę powiedzieć o 'górnolotnych' filmach które latają po festiwalach. Filmy tworzone pod grupkę ludzi którzy udawają że są znawcami czy inteligentami.
Gniotem jest film który nawet w swojej kategorii jest po prostu gniotem. Akurat Avengersi to zły przykład, jakbym miał tutaj coś
W momencie kiedy portal niby agregujący opinie użytkowników manipuluje otwarcie opiniami użytkowników to raczej już nie jest obiektywny xD