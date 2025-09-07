Ogrody Kapias - prawdopodobnie najpiękniejsze ogrody w Polsce
Jeśli poszukujecie relaksu, lubicie naturę lub szukacie inspiracji do Waszego ogrodu, to polecamy Wam wybranie się do Goczałkowic-Zdroju, które znajdują się w woj. śląskim. Znajdziecie tam Ogrody Kapias, do których wstęp jest całkowicie darmowy, a które zachwyciły nas od pierwszego wejrzenia.PrzekraczajacGranice
Komentarze (19)
Często tam bywam, aby pojeździć na rowerze i pofocić zachody słońca. Przykładowa fotka poniżej.
Jak jestem to zawsze staram się ich wesprzeć jedząc coś w restauracji czy kupując coś w ich sklepie. Co ciekawe jedzenie jak na taki bar całkiem smaczne i cena uczciwa, a w sklepie widać trochę inny i lepszy asortyment niż w tych wszystkich sklepach
@miken1200: Byłem tam ale z 10 lat temu? Też fajna atrakcja, ale też mam wrażenie że Kapias ładniejszy przynajmniej moim zdaniem. A co najważniejsze, wejście do Hortulusa jest dośc kosztowne z tego co piszesz.