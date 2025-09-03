Panika u fliperów i deweloperów. Deweloperuch wyręcz rząd. PatoBIK.
W filmie omawiam najnowsze wieści z patorynku bankowego i mieszkaniowego.botereq
Mam nadzieję, ze panowie z miniaturki puszczą go w skarpetkach.
Ta panika to z jakiego powodu?
Bo ktoś dowie się ile kosztowało mieszkanie na sąsiedniej ulicy 2 lata temu?
No i? Jakie było wyposażenie, stan techniczny, widok z okna, itd. Każde mieszkanie jest inne.
Nawet kupując samochód (ten sam model) masz potężny rozrzut cen.
oprocz katastralnego .... dlaczego ? bo ktos cos mi podcina,podbiera tylkoz a to ze to mam