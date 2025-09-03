Może ja tak mam, ale nie potrzebuje żeby mi ktoś wyjaśniał świat. A jeszcze bardziej dziwi mnie fakt że wy nawet teraz go oglądacie by powiedzieć że już go nie lubicie. Nie wiem jaka ten koleś musi mieć charyzmę że od dwóch lat wisi na górze odsłon.