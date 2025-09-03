Kanał Zero szybko usunął materiał o rynku nieruchomości.
Z Kanału Zero krótko po publikacji usunięto komentarz Huberta Kłody o inicjatywie Deweloperuch mającej na celu ujawnianie cen transakcyjnych nieruchomości. Krzysztof Stanowski zapowiedział, że materiał zostanie poprawiony, a autor przeprosi Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz
To chyba należy im się POCHWAŁA a nie lincz?
Czy wy macie godność człowieka z tym hejtem na nich? Można lubić albo nie, ale zachowajmy jakaś elemntarna logikę w tej krytyce.
@PedzacaGuma: nie mierz wszystkich miarą TVP czy innego TVNu.
@gophffer: dziękuję za wyjasnienie,
ZAKOP - opis wprowadza nas w błąd
A nie widziałeś w opisie znaleziska tej informacji?
Kurdę ziomek szacunek! ja akurat masę rzeczy na tym świecie nie ogarniam, nie znam się dobrze na historii, naukach ścisłych medycynie i kosmologii, polityka to dla mnie wiecznie nieogarnięty chaos. Ale jak ktoś nie potrzebuje żeby mu wyjaśniać cokolwiek to niezły z niego mózgowiec...
