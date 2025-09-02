Dzieci odebrały im radość z życia. "Jestem wrakiem człowieka"
Inżynieria społeczna polek wg niemieckiego newsweeka.Raye
Komentarze (148)
najlepsze
Są złe dzieci, ale trzeba wychowywać, a nie chować
Tylko przegrywy które nie miały nawet kobiety, nie mówiąc już o rozrodzie i dziecku podważają tę brutalną prawdę i dorabiają do tego spiski.
Coś mi się zdaję, że u Marzenki na dwójce dzieci się nie skończy.
Der ONET!
@Zxr9: tak samo jak ty