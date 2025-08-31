Jego przyjaciele z bratniego komunistycznego kacapowa stali na drugim brzegu Wisły i klaskali kiedy naziści palili i mordowali. Do czerwca 1941 roku ZSRR i 3Rzesza były sojusznikami. W 1939 roku napadli razem na piłsudczykowską dyktaturę, zmiatając tym samym z mapy jakieśtam polskie państwo, jakie by nie było. Ale było. Ocieplanie wizerunku paskudnego autorytarnego państwa, dumnego z tego rodzaju przeszłości. Dezinformacja. Zakop.