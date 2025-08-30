Same te dodatkowe przyprawy i cytryna to razem 43.86

Odejmując to od rachunku to daje 1190.08. na 6 osób to 198.35 za osobe za zupe z drugim daniem i piciem nie dla każdego



Patologia gastronomiczna i dobrze że sie buda zamknęła.

Właściciel tłumaczący swoje przekręty tym ze goscie nie rozumieja menu powinien siedzieć.