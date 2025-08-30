1233 zł za rybę i rosół. Do rachunku doliczono... przyprawy !
"U Kapitana Dianthus'a" w Sarbinowie oszukuje ludzi. Liczą sobie dodatkowe 3zł za szczyptę lubczyku, czosnek czy ćwiartkę cytryny.WnukCebuli
Komentarze (116)
Odejmując to od rachunku to daje 1190.08. na 6 osób to 198.35 za osobe za zupe z drugim daniem i piciem nie dla każdego
Patologia gastronomiczna i dobrze że sie buda zamknęła.
Właściciel tłumaczący swoje przekręty tym ze goscie nie rozumieja menu powinien siedzieć.
Dodac jeszcze np platny parking 50 zł
Jak są głupi to niech płacą nawet za powietrze.
@andrzej3344: Płacą. Nazywa się to: "opłata klimatyczna".
Albo próbował campingować w samochodzie, który udaje zwykłego vana
Niech zgadnę. Oprócz paragonu od restauracji, dostali również od kelnera fakturę za usługi doradcze? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Tytuł jednak też naciągany, bo to rachunek za 6 osób i te 200zl na łeb już takiego wrażenia w tych czasach nie robi.