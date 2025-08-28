Tylko, że samo pytanie jest głupio zadane, bo jeśli ktoś pracuje legalnie w naszym kraju, płaci podatki, składki itp. to tylko ze względu na pochodzenie ma być traktowany gorze? Natomiast problemem są ludzie, którzy wykorzystują przywileje, bo czemu ktoś kto na stałe mieszka na Ukrainie, może sobie przyjechać i na dzień dobry za darmo skorzystać z naszej służby zdrowia, nigdy nie dokładając się do naszego budżetu, i ta osoba ma takie same Pokaż całość