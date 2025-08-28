Hity

tygodnia

Medicover blokuje terminy abonamentowcom dostępne tylko za 350 zł w Medistore
4854
Niemiecka firma 256mln przychodu strata 5mln!
2895
Na Islandii żeby mieć psa w bloku konieczna jest zgoda wszystkich sąsiadów!
Na Islandii żeby mieć psa w bloku konieczna jest zgoda wszystkich sąsiadów!
2730
Aż 100 ataków dziennie. Rośnie liczba pogryzień przez psy.
Aż 100 ataków dziennie. Rośnie liczba pogryzień przez psy.
2439
Opublikowali KPO dla kultury
Opublikowali KPO dla kultury
2256

Powiązane tagi