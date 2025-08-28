Czy Polacy powinni mieć pierwszeństwo w dostępie do służby zdrowia?
"Polacy nie powinni mieć pierwszeństwa do lekarzy" to stwierdzenie padło z ust ministra Marcina KulaskaDawid_Kwlk
@Dawid_Kwlk: opowiedz nam proszę wszystkim jak wyobrażasz sobie system gdzie 94% ma bezwzględne pierwszeństwo nad pozostałymi 6%. Chory na cokolwiek imigrant dowolnej narodowości nie dostał by się do lekarza NIGDY.
No i dlaczego dwie osoby płacące w Polsce TAKIE SAME podatki ale urodzone w różnych miejscach mają mieć zróżnicowany dostęp do usług które są utrzymywane z tych podatków?
Jak ktoś tu przyjeżdża i nie pracuje, nie dokłada się, to nie powinien mieć prawa do niczego, ale dlaczego niby dwie osoby tak samo płacące za daną usługę
To też ma swoje dobre strony. Zauważyłem zmianę w mentalu coraz większej liczbie ludzi. Nawet takich co
Obywatel płaci podatki więc to obywatel powinien mieć pierwszeństwo, a w zasadzie nawet wyłączne prawo do opieki zdrowotnej i pełnego zakresu usług publicznych. Rozumiem sytuacje zagrożenia życia, bo bądźmy ludźmi, jak Ukrainiec bez obywatelstwa się wykrwawia na ulicy to nie ma co
Tu najbardziej j----i sa ci ktorzy pracuja i cos maja (bo jest co zabrac) Dlatego jak juz sie czegos dorobiles to placisz ubezpieczenie.
@Morf: Mylisz się.
Jesteś biedny to zdychaj.
Dostęp do lekarza mają ubezpieczeni, ubezpieczeni płacą za ten dostęp więc czemu płacący nie-Polak ma być traktowany gorzej niż płacący Polak?
Jak to w ogóle miałoby logicznie działać? Mieszka sobie u nas pan Amerykanin, płaci podatki, opłaca składkę zdrowotną. Rozchoruje się, idzie do lekarza i czeka do śmierci w kolejce bo co chwila dochodzi nowy Polak, który ma
@Tasde: Wszystko fajnie, ale ukraińcy korzystają z naszych wypracowanych już wcześniej szpitali i infrastruktury. Ukrainiec dostaje dostęp dlatego, że jest uchodźcą, nie musi nawet pracować.
W sumie będzie śmiesznie jak jakiś zagraniczny lekarz ortopeda nie będzie mógł się dostać do lekarza kardiologa bo musi ustąpić miejsce wszystkim Polakom.
Ciekawe ilu wykopków pracuje z obcokrajowcami. Bo patrzcie. Do lekarzy są takie kolejki, że ZAWSZE będzie jakiś Polak, którego trzeba wpuścić więc wasz
Śmieszna jest twoja naiwność, że lekarze, nawet zagraniczni czekają w kolejkach w publicznych placówkach służby zdrowia.
Dlaczego? Bo kolejki są zbyt długie.
@Erk700: polaczki nie są w stanie tego pojąć i zaraz ci zwyzywają od antypolskich kolaborantów ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Oczywistym jest że jak 94% populacji ma bezwzględne pierwszeństwo w dostępie do usług w stosunku do pozostałych 6% to te 6% do lekarza nie dostanie się NIGDY.
No ale polityka nie polega na