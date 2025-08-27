Przez większość swojej kariery prowadziłem żabkę. To był koszmar, ale udało mi się z niej uciec za pomocą kredytu, który będę spłacał jeszcze przez najbliższe 5 lat. Znalazłem pracę jako Zastępca Kierownika w markecie i wszystko układało się ok, aż Ajent otrzymał niekorzystny ankes do umowy, nie podpisał go i firma każe mu spadać. Zostało mi ostatnie parę dni pracy, a od 01.09 będę bezrobotny. W moim mieście nie ma pracy, a na wyprowadzkę dalej mnie nie stać. Próbowałem, ale ceny mieszkań w wiekszych miastach to koszt średnio 2500 zł, co przy racie 1000 zł miesięcznie daje 3500 zł za same te 2 opłaty. Nie chcę prosić nikogo o pieniądze, nie chcę zakładać zbiórek ani tym podobnych rzeczy. Mam oszczędności na tyle, że 2-3 miesiące mogę przetrzymać bez pracy, ale mam do was prośbę.