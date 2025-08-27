Przez większość swojej kariery prowadziłem żabkę. To był koszmar, ale udało mi się z niej uciec za pomocą kredytu, który będę spłacał jeszcze przez najbliższe 5 lat. Znalazłem pracę jako Zastępca Kierownika w markecie i wszystko układało się ok, aż Ajent otrzymał niekorzystny ankes do umowy, nie podpisał go i firma każe mu spadać. Zostało mi ostatnie parę dni pracy, a od 01.09 będę bezrobotny. W moim mieście nie ma pracy, a na wyprowadzkę dalej mnie nie stać. Próbowałem, ale ceny mieszkań w wiekszych miastach to koszt średnio 2500 zł, co przy racie 1000 zł miesięcznie daje 3500 zł za same te 2 opłaty. Nie chcę prosić nikogo o pieniądze, nie chcę zakładać zbiórek ani tym podobnych rzeczy. Mam oszczędności na tyle, że 2-3 miesiące mogę przetrzymać bez pracy, ale mam do was prośbę.
Zacząłem regularnie streamować na kanale youtube. Nie zarabiam na tym nic, a statystki mówią mi, że mógłbym. Stąd moja prośba. Podajcie link do mojego kanału dalej. Jeżeli uzbieram 1000 subskrybentów, to będę mógł odpalić monetyzację. Najbardziej zależy mi, żeby zabezpieczyć ten kredyt. Wiem, że całości z tego nie pokryje, ale zawsze pomoże mi to trochę zmniejszyć problemy do momentu, aż znajdę jakieś źródło dochodu. Was to nic nie kosztuje, a mi naprawdę mocno pomoże. Jeszcze raz proszę was bardzo o pomoc i dziękuję każdemu!!!
https://youtube.com/@Crashykk
Komentarze (44)
Generalnie gdyby mi się tak zapaliło pod dupą że władowałbym się w kredo na długi po żabce i szykowałaby się utrata roboty to szukałbym pokoju na wynajem a nie k---a mieszkania za 2500 i biedował ile byłoby trzeba xDDD
Na kanale gram glownie w soulslike'i! Chociaz w CSa tez sie czasem trafi.
lepiej jedź do pracy za granicę chwytając się czegokolwiek, albo do wielkiego miasta. Realistycznie nie zaczynaj od wynajęcia kawalerki tylko miejsca w pokoju, choćby 100-osobowym, byle jakoś zacząć zarabiać bo wtedy ci się wiele drzwi otworzy na miejscu mając duży wybór i nowe możliwości.
A jak nie chce ci się wyjeżdżać to szukaj pracy zdalnej lub hybrydowej, jest
Nie chcę psuć marzeń, ale nie. G---o ci to pokryje mówiąc wprost, a nie zabezpieczy w jakimkolwiek stopniu ten kredyt. Generalnie żeby w PL zarobić na YT, to wcale nie jest tak proste jak
Powodzenia!