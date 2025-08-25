Ludzie nigdy albo jeszcze przez długi, długi czas nie oderwą się od "wiary". Raz że wymagałoby to odkryć dziś pozostających w sferze "magii", np. określenie celu istnienia jako takiego. A po drugie i co równie ważne większość ludzi to bakłażany u których problemy egzystencjalne nie zmieniły się od plejstocenu.