Oczywiście tam gdzie nie trzeba można nie kosić ale nie w reprezentacyjnych rejonach miasta. Są miejsca że nie wypada nie skosić albo e względów wizualnych albo bezpieczeństwa. A tak naczyta się jedne radny z drugim takich opracowań i potem całe miasto wygląda jakby nie miało gospodarza a nieraz nie idzie wyjechać bezpiecznie z bocznej drogi bo wysokie trawiska zasłaniają widoczność. Wszędzie musi być umiar i zdrowy rozsądek.