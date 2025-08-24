Naukowcy: rzadziej koszone trawniki leczą gleby i klimat!
Rzadkie koszenie trawników poprawia stan gleby, wspiera owady i pomaga miastu w walce z kryzysem klimatycznym. Poznaj szczegóły wyników badań.polskadaily
Komentarze (127)
najlepsze
Niekoszenie nie oznacza nie dbanie o tereny zielone, ale niestety w Polsce padlo haslo - "nie kosic" ale tez "i nic przy nich nie robic"
A do tego ile psiego gówna można w nich ukryć.
@PepikPL: żeby jeszcze sypali... Najczęściej jest to po prostu zaprzestanie koszenia i pozostawienie trawnika samemu sobie. Co urośnie to urośnie, że niby sama natura i ekologia, a robaczki są szczęśliwe.
W efekcie szczęśliwe są kleszcze, a niekoszone trawniki wyglądają jakby miasto było opuszczone.
Łąka kwietna ok., jak najbardziej. Ale decydenci nie ogarniają, że utrzymanie łąki kwietnej nie oznacza prostego zaprzestania koszenia, oznacza ogrom pracy, żeby nie
Chociażby jak ostatnio, gdy w mieście panuje susza, rośliny ledwo żyją to cyk - wszystkie trawniki ogolone praktycznie do ziemi (a raczej piachu) co by jeszcze łatwiej woda parowała.
@ryhu: jedziemy tam!
Do tego grill i piwko
Na trawnikach też zawsze bywały. Być może ich liczebność wzrosła, ale to i tak głównie kwestia rozdmuchanej przez media paniki.