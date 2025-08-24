Test chińskiego bubla - GEELY EX5
Auto czasie jazdy gra melodyjkę której nie można wyłączyć, a asystent pasa ruchu próbuje doprowadzić do zderzenia czołowego (asystenta również nie można wyłączyć). Najciekawsze od 18:10marian-nowak1234
Komentarze (119)
@dzyndzla: Dobrze czujesz, ja swojego zajeżdżę. Przewozi mnie z punktu a do punktu b, ma klimę i radio. Nic, ale to nic więcej nie jest mi potrzebne. Jakieś pikania, szarpania kierownicą jak na tym filmie WTF? I ta cena jprd...
@jacke: Widzę, że kolega fanem Fiata Multipli i Pontiaca Azteca ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Dla niektórych wygląd jest ważny. Jak mam wybór to wolę jeździć samochodem, który również mi się podoba. Myślę, że nie jestem osamotniony w tym podejściu
Tak jest, w nowej Skodzie asystent pasa ruchu to też tylko niebezpieczny gadżet. Różnica jest taka, że da się go wyłączyć. Z mediami akurat problemu nie miałem.
@QuickCharger: pewnie będziesz miał błąd na wyświetlaczu i cały czas komunikat o konieczności naprawy. Może lepiej go wytłumić/zakleić, o ile oczywiście to osobny głośnik, a nie wspólny z klaksonem.
@PiotrFr: Nie rozumiem jak można obwiniać kogoś, że nie słyszy tego czego nie słychać.
@Nieszkodnik: EU nie wymaga, zeby sie tego nie dalo wylaczyc. Wymagaja, zeby byl dzwiek przy przekraczaniu predkosci i mozna to zwykle latwo i szybko wylaczyc jak nie masz c-------o samochodu a trzymanie pasa w normalnych autach domyslnie jest wylaczone i je wlaczasz gdy chcesz. Ja uzywam tego na drogach ekspresowych, autostradach i jak jestem w korku, bo wtedy nie
Tymczasem gostek mierzył lakier w BYD Seal U i jest grubsza warstwa(150um) + ocynk niż w "utytułowanych" markach. Przekładnia hybrydowa jak w japończyku a samochód biorą na taxi w chinach. Czyli jest dobry a cena 150k za wersję 2WD.
Jednak tutaj jest za dużo debilizmów, żeby polecać to auto. Mimo, że ogólnie wygląda spoko to to co pokazał dyskwalifikuje samochód i tyle. Inne chińczyki chwalił jak było za co.