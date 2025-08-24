Wideo z wczorajszego wypadku na A2 z okolic Rzepina
Wczoraj ok. 23 w miejscowości Tarnawa Rzepińska kierowca ciężarówki z nieustalonych przyczyn staranował automat biletowy przy bramkach na autostradzie poboru opłat, a następnie ciężarówka przewróciła się na bok i się zapaliła. Kierowca poniósł śmierć na miejscu.Pokojowa
@jbpis: wtedy wrąbałby się na twoje paseratti i nie mógł byś pisać głupot na wykopie.
@sebpsx: tudzież film oglądasz
@Pawel993: I wędliny skisną a bułki stwardnieją.
Stawiam, że oglądał smartfon.