Pekin już nie chce układów NVIDII. "Czas na chińskie chipy".
Chiny podjęły wyzwanie uniezależnienia się od chipów NVIDII. Chiny liczą, że do końca przyszłego roku będą w stanie wyprodukować wystarczająco wydajne krajowe chipy AI, które zaspokoją wszystkie potrzeby sektora. Chińscy producenci, w tym Huawei, zaczęli intensywnie rozwijać własne technologie.Pokojowa
52
Komentarze (52)
Coraz mniej argumentów ma kolektywny zachód wobec Chin niestety.
Ich rozwój jest imponujący i cieszył bym sie z tego gdyby nie to , że zbudowali solidny sojusz z Rosją, do tego Indie puszczają "oczko" do Chińczyków.
Strach się bać (╥﹏╥)
@kwasiu23: Tajemnicą sukcesu Chin jest to, że wydatki publiczne są przemyślane kiedy programy unijne są tak zorganizowane, że nie da się efektywnie wykorzystać środków z nich pozyskanych. No i kiedy my realizujemy zieloną politykę nakładając sankcje na samych siebie, oni inwestują w R&D. No i nie przejmują się względami chociażby środowiskowymi kiedy my wydajemy kupę szmalu na rozwiązywanie nieistniejących problemów jak
@PepikPL: Jezu, dalej można powtarzać. Widzisz to co oni chcą ci pokazać. Nie widzisz stanu wewnętrznej gospodarki, problemów społecznych, nawet tego że Chiny mogą być na skraju bankructwa.
@sylwke3100: Jasne, wszędzie te magiczne dopłaty państwa. (ʘ‿ʘ) Gdyby nie te dopłaty, to by pewnie wyszło 2x drożej jak w EU
Każdą grę z physx32 odpalisz normalnie na serii 5XXX bez efektów physx, a nie oszukujmy się kto do 2025 nie przeszedł wyżej wymienionych gier to ich nie przejdzie, a jak tak to tylko dlatego bo NVIDIA przestała wspierać physx32 i sobie o tym przypomnieli.
AMD nigdy physx nie miało, a
Dodatkowo załamujesz cały rynek półprzewodników i robisz sobie wrogów w CAŁYM zachodnim świecie, podważając potęgę USA.
Zostali by sami z orkami z rosji, może Indiami i Brazylia.
https://www.arxiv.org/pdf/2508.13840
Nie muszą te procesory być super szybkie i pokonywać te europejskie. Muszą być tanie. Bo jak są tanie, to zrobi się cluster i po sprawie. Energii im nie brakuje.
https://brandsit.pl/potkniecie-huawei-opoznia-deepseek-i-obnaza-slabosc-chinskiej-strategii-ai/
Nie takie rzeczy robili amerykanie, szkoda tylko żeby im zaczęli niszczyć serwerownie.