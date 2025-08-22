Lekarz pracuje ponad 20h dziennie (600h miesięcznie) w publicznym szpitalu
- w styczniu 636 godziny (20,5/dzień), - w lutym 514 godzin (18,4/dzień), - w marcu 664 godziny (21,4/dzień), - w kwietniu 544 godzin (18,1/dzień), - w maju 675 godzin (21,8/dzień), - w czerwcu 643 godziny (21,4/dzień). Koszt: 0,5 mln zł w pierwszym półroczutomasztomasz1234
Coś jest nie tak z kryteriami doboru tych ludzi. To nie może być przypadek. To musi być efekt funkcjonowania jakiegoś mechanizmu.
@pieknylowca: Weź trzy. Tak jak inni koledzy.
@pogues: Za długo żyje na tym świecie, żeby nie podejrzewać tutaj nie tyle n----------a, co się po prostu dzielą tą kasą.
Pewnie też zagina czasoprzestrzeń przekraczając w sumie 24h pracy na dobę.
@lojawyk: w teorii jest to wykonalne, będąc w dwóch "pracach" naraz xD
PS. Czekam aż znajdzie się lekarz robiący 25 godzin dyżuru dziennie XD
Nie chcę mi się wierzyć, że ten ma tylko 20 godzin dziennie w jednym szpitalu.
Minimum to jeszcze jakaś prywatna klinika.
Mnie system zmusza do pracy 200h i nie mam nic do gadania. Więc p-----l się: