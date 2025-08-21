Stanisław Soyka nie żyje. Wielki muzyk miał 66 lat
Świat polskiej muzyki wstrząśnięty. W wieku 66 lat zmarł Stanisław Joachim Sojka, znany szerzej jako Stanisław SoykaStan_Przedzawalowy
https://www.youtube.com/watch?v=KD5_5PqwMbM&list=RDKD5_5PqwMbM&start_radio=1
Moment, w którym wchodzi z wokalem Soyka - coś pięknego...
I jeszcze jedno, Soyka na starość wziął się za siebie, ponoć zrzucił prawie 30 kg i mimo cukrzycy w ostatnich latach czuł się już lepiej. Szkoda.