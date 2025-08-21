Zamiast nowych apartamentów, dostali dziurę w ziemi. Tak buduje deweloper HREIT
To miały być nowoczesne, wymarzone apartamenty w Opolu-Szczepanowicach. Dziś zamiast osiedla jest dziura w ziemi, a mieszkańcy otrzymują wezwania na przesłuchania. Marzenia setek osób o własnym mieszkaniu zamieniają się w koszmar.OnePageTo
- #
- #
- #
- #
- #
- 33
- Odpowiedz
Komentarze (33)
najlepsze
@Cudi3: najlepsze jest to, że ludzie wciąż kupują ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Czekamy na kolejnego szczęśliwego pracodawcę xD
Ciekawe do kogo teraz zapuka xD
Ps. Dziękuję @Moderacja za wymoderowanie komentarza... Aby wasze matki były chędożone przez cyganów z Mozambiku
Sami są winni, że kupują te dziury w ziemi.
A co do dziury w ziemi to chyba
Bo jak ktos chce zamieszkać to raczej chciałby się wprowadzić od razu po zakupie a nie spłacać jednocześnie kredyt i najem. Jeśli to inwestory to mi ich nie szkoda
Tak to jest jak się zaufa Habsburgom.
Przykryć dziurę gałęziami i sprzedać inżynierom w cenie apartamentu
Komentarz usunięty przez moderatora