Moja była z dekadę temu miała hopla na punkcie mopsów. Nigdy nie kumałem fenomenu tej rasy. Abstrahuję już od szeregu wad genetycznych (te oczy co im wyłażą, problemy z oddychaniem, charczenie), ale te psy są brzydkie po prostu XD.

No ale rozumiem, że w myśl: „So ugly it’s cute” w ten sposób ta rasa zyskała rzesze wyznawczyń xD