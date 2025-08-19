"Ratujesz życie? Będziesz lepiej chroniony! Rząd przyjął rewolucyjny projekt"
"Jak zwalczyć plagę ataków na lekarzy i ratowników medycznych? Rząd przyjął przepisy zaostrzające kary dla sprawców takich przestępstw. Co ważne, obejmują one szczególną ochroną również osoby ratujące życie i zdrowie innych, które nie są funkcjonariuszami publicznymi."paramedix
@romek898: jest wielu dobrych Ratowników ale też wielu to zwykłe patusy z kompleksami niedoszłych komandosów, którym woda sodowa do głowy uderzyła. Pogardą do pacjentów i poczucie wyższości bije od nich na kilometr.
@szczyp1orek: Z tego co kojarzę to pobicie jest karalne. Coś mnie ominęło?
@szczyp1orek: nie wiem, może dlatego, że ta grupa ma częściej do czynienia również z patusami?
Niestety często jak piszesz to patologia bez krzty empatii. Podobna moda wśród patologii jak zostanie kierowcą tira. Nieduży wysiłek (zdobycie uprawnień), sensowne zarobki.