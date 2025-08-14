Wieś to nie kurort! Ruszyła mocna akcja rolników skierowana do turystów
Na Pomorzu pojawia się coraz więcej tablic z napisem Uwaga, wjeżdżasz na polską wieś. Rolnicy chcą w ten sposób przypostarnak
I do tego uwsteczniające się społeczeństwo. Zidiociałe madki i przygłupi tatusiowe. Zjeb*ni pożyczkobiorcy, dorobkiewicze i mentalne zj*by zjeżdżają się na wieś, bo się na oglądają krótkich filmików na różnych zjeb*nych aplikacjach, jak jakieś parówczaki kręcą roladę do tego wspaniałego miejsca do którego się przeprowadzili.
I potem mentalne dno zjeżdża się i buduje na
@Kerad_Afum88: większość wsi to nie są rolnicy. W Polsce prawie 40% populacji mieszka na wsiach, ale tylko jakieś 6% (aktywnych zawodowo) pracuje w sektorze rolniczym (co swoją drogą jest dość dużo w porównaniu do reszty Unii i ta liczba spada).
Zawsze śmieszy mnie to romantyzowanie wsi przez mieszczuchów.
@assninja: pisałem o traktorach w mieście(╭☞σ ͜ʖσ)╭☞ Rolnicy mniej blokują miasta od ostatniego pokolenia a mordy w ich sprawie nie otworzysz, ciekawe czemu, ale się chyba domyślam( ͡° ͜ʖ ͡°)
https://efrwp.pl/2024/12/19/mlodziez-ucieka-ze-wsi-sektor-rolniczy-mierzy-sie-z-wyzwaniami-demograficznymi-raport/
@psscp: jednak to zawsze było, że ludność ze wsi migrowała do miast, to nawet w średniowieczu było