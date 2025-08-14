Obywatel Niemiec zerwał polskie flagi i wrzucił je do rzeki.
Prokuratura przedstawiła 58-letniemu obywatelowi Niemiec zarzut publicznego znieważenia flag Rzeczypospolitej Polskiej - poinformowała w czwartek Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim. Mężczyzna pod koniec lipca zerwał polskie flagi przy moście granicznym w Słubicach.motvik
Komentarze (28)
najlepsze
@farew3Ell: A kto nie podpisywał? Siejesz tępą propagandę jak w TV zaRublika.
Reparacji nie wypłaci bo nie, teraz tolerancja i antyrasizm.
Tych fanatyków z 3 rzeszy łatwiej szanować, przynajmniej kochali swój kraj