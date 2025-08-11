Ile zostało z dawnej potęgi? Szalona historia Wykop.pl oczami jego twórcy
Historia Wykopu to trochę historia polskiego internetu. Michał Białek, twórca i właściciel tego serwisu, opowiada nam o sobie, biznesie na Wykopie i nie tylkoWirtualnemedia_pl
xD Bo kur....a bez blokerów nie da się tego oglądać
https://www.youtube.com/watch?v=WGZkkq7q3BQ
Tak trudno powiedzieć "tak, daliśmy d--y, przez złe decyzje i
Wincej cenzury! Wspieraj lewaków i innych wykolejeńców, a na pewno będzie dobrze. Wyniki wyborów pokazały siłę lewactwa i 5% poparcie społeczeństwa. 5% z 5 baniek to 250k, więc tyle i przeciętny programista Wykopu zarabia w kilka miesięcy :-) Przemyśl to Białek.
@marcel_pijak: Gdy złapią cie na r------------u wykopu nigdy się nie przyznawaj, złapią cię banującego użytkowników za nic, to mów, że to przez błąd lub AI i usuń platynowe nicki, znajdą ci spadając wyświetlenia z reklam, to mów, że to przez ublocka, a jak cię złapią na dotacjach za rękę, to mów, że to
@ukradlem_ksiezyc: Naprawili tagi w taki sposób, że słowo p i w o na przykład czytaj cały tag jest dalej ocenzurowane xD
¯\(ツ)/¯
Dalej jest tylko gorzej...
Zatrudnić jeszcze głupszych moderatorów, zmienić interfejs na jeszcze gorszy a przede wszystkin dalej ignorować problemy zgłaszane od lat... na pewno pomoże XD