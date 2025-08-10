Wygodna wyszukiwarka wszystkich projektów dofinansowanych z KPO
Deweloperuch.pl, w odpowiedzi na obowiązek publikowania cen ofertowych przez deweloperów, dywersyfikuje swoją działalność. Platforma udostępnia wygodną wyszukiwarkę projektów dofinansowanych z KPO, pochodzących z bazy konkurencyjności, obejmującą nie tylko sektor HoReCa, ale wszystkie dostępneSatan_Was_a_Babyboomer
Komentarze (5)
Może w następnej rundzie dofinansowań chłopcy w krótkich spodenkach powinni wziąć dofinansowanie na system monitorowania wydawania środków publicznych ( ͡º ͜ʖ͡º)