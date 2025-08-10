Deweloperuch.pl, w odpowiedzi na obowiązek publikowania cen ofertowych przez deweloperów, dywersyfikuje swoją działalność. Platforma udostępnia wygodną wyszukiwarkę projektów dofinansowanych z KPO, pochodzących z bazy konkurencyjności, obejmującą nie tylko sektor HoReCa, ale wszystkie dostępne