#KPO - Mapa przedsiębiorstw z branży rolniczej i rybackiej
Możliwość prześledzenia na co poszły środki z KPO na rolnictwo i rybactwo w 2024.konradpra
- #
- #
- #
- #
- 30
- Odpowiedz
Możliwość prześledzenia na co poszły środki z KPO na rolnictwo i rybactwo w 2024.konradpra
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (30)
najlepsze
Na placu codziennie dobre fury, to przyjeżdżali właściciele i rodzina jako kadra kierownicza. Dobre fury mam na myśli S klasy, CLSy, BMW Mki, a najwięcej stało Maserati i to nówki sztuki. Ogólnie jak wszyscy przyjechali to kawałek parkingu był wart 3-5 miliony.
Teraz z ciekawości sprawdzam a ta firma dostała dofinansowanie 3
@qubas89: w moich okolicach chyba jednak innowacyjnie
No tutaj mam wątpliwości czy Caritas Archidiecezji Łódzkiej powinien dostać 1,356,719.13 PLN na taki ogólny cel. Caritas też dostaje od ludzi datki przecież i żywność. Trochę też mi to śmierdzi pompowaniem kasy bocznym kanałem.
"Poprawa sposobu zarządzania procesem wprowadzania do obrotu kawy i herbaty poprzez zakup oprogramowania klasy CRM, platformy sprzedażowej B2B oraz jej rozbudowę"
W końcu jesteśmy zapewne drugą lub trzecią światową potęgą w produkcji kawy i herbaty i trzeba wydać na teki system blisko 3 miliony zł. :)
BUDOWA ODPORNOSCI PRZEDSIĘBIORSTWA POPRZEZ INWESTYCJE W SRODKI TRWAŁE I TECHNOLOGIE TIK