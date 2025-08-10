Hity

tygodnia

Pieniądze z KPO są przepalane przez Januszeksy
Pieniądze z KPO są przepalane przez Januszeksy
6254
Bojkot firm biorących KPO HoReCa
Bojkot firm biorących KPO HoReCa
4389
Obowiązkowe Ćwiczenia wojskowe dla beneficjentów KPO
Obowiązkowe Ćwiczenia wojskowe dla beneficjentów KPO
4121
Ludzie masowo kupowali/sprzedawali spółki spełniające kryteria dofinansowań KPO
3464
Sąd oddalił skargi. Zielone światło dla terminala kontenerowego w Świnoujściu
Sąd oddalił skargi. Zielone światło dla terminala kontenerowego w Świnoujściu
3034

Powiązane tagi