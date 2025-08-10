Ogromny złoty naszyjnik w skarbie spod Kalisza (GALERIA)
Niezwykły gocki złoty naszyjnik sprzed około 1500 lat został odkryty w lipcu tego roku pod Kaliszem przez poszukiwaczy ze Stowarzyszenia Poszukiwaczy Śladów Historii DENAR Kalisz. Takiego odkrycia jeszcze u nas nie było!Zwiadowca_Historii
Komentarze (9)
Oczywiście, że tak. To państwo samo się pozbawia pewnie tysięcy znalezisk, bo ludzie wolą wywieźć za granicę i sprzedać niż tłumaczyć się i ganiać z polskimi urzędnikami.