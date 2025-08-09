Kupili dwa jachty za dotację z KPO. "Nie dostaliśmy tych pieniędzy na wakacje"
Restaurator z Łodzi, który kupił dwa jachty za dotację z KPO, mówi, że to dywersyfikacja za wasze pieniądze na wypadek kolejnego Covidu. Dlatego dostaje z waszych podatków dwa jachty, aby se pływały na Mazurach i zabezpieczały go finansowo. Kim trzeba być, aby dostać od państwa dwa jachty ???Czolgowy_tank
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 28
- Odpowiedz
Komentarze (28)
najlepsze
@8kiwi: Ale to nie jest problem z pazernością.
Przedsiębiorcy mogli sobie pisać wnioski że chcą hajs na złotego mercsedesa. Nie ma w tym nic złego.
Problem jest w tym że to skorumpowani/niekompetentni urzędnicy klepali takie wnioski.
przedsiębiorca jest winny tak samo, bo jego intencją było przekręcić te pół bańki, a nie żaden rozwój w branży horeca. g---o z tego wróci do budżetu, bo zostanie przeżarte na importowane produkty luksusowe.
Ale na pytanie, kim trzeba być, odpowiem:
Ten program to kompletna bzdura. Zamiast kupować jachty powinniśmy budować elektrownie. Tańszy prąd pomoże wszystkim a nie „zaradnym” wnioskującym.
Płacenie za pracę bez świadczenia pracy w trakcie lockdownu już fajowe, bo bez możliwości natychmiastowego zwolnienia jak było w USA, bo tak przecież mówi Kodeks Pracy ( ͡º ͜ʖ͡º)
Uspołecznione zyski, sprywatyzowane straty ( ͡º ͜ʖ͡º)
Formalnie tu się pewnie wszystko zgadza. Dywersyfikacja jest? No jest. Nawet lokalizacje są różne więc meteoryt mógłby spaść na restaurację w Łodzi a jachty na czarter w Mazurach będą całe.
Dopłaty UE od zawsze tak działają, że są wydawane na głupoty i powodują wzrost cen, inflację itd. Po prostu niektórzy nie chcą
W legalizacji kradzieży specjalizowala się jedna ekipa.
@orejpolenatraktore: jeszcze jakby to było kosztem czegoś dobrego a tu w EU ta pożyczka będzie spłacana nowymi podatkami (czyli kolejnym podnoszeniem kosztów do firm)
Nie wiem ile lat zostało ale to betonuje EU w niekonkurencyjności względem USA/Chin/Indii.
Jeszcze rozumiem że tamci w gdzieś mają normy ale u nas takie pożyczki lecą nie w inwestycje ale przepalane są bez sensu.
Powinny być budowane
Teraz część bezzwrotna KPO jest po prostu wydawana byle jak, byle spelnic wymogi. Dlatego dopłaty do elektrycznych rowerów miały być. Dlatego rzuca się pieniędzmi w sektor turystyczno-gastronomiczny. Szkoda, że tak bez sensu. Dawno po pandemii, jak juz kazdy zapomnial.
@MiedzygalaktycznyMors: Zamknięty kibel w Warszawie też, tylko jaką to daje korzyść Polsce? Przypominam nazwę programu - KPO Krajowy Plan Odbudowy (po pandemii).