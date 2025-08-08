Interaktywna Mapa KPO z filtrowaniem
Interaktywna mapa do przeglądania projektów KPO. Można filtrować po województwach, wartości projektów lub wpisać w wyszukiwarkę nazwę. Gorący temat to mam nadzieje że mapka się przyda ( ʖ )Rst00
Jakaś babka chce zmienić kocioł, założyć panel, bank energii, auto dostawcze elektryczne, i unowocześnić kuchnie. Sto tysięcy xD a jacht? Proszę bardzo 500
Jak to leciało barany?. PO rozliczy PiS, a PiS rozliczy PO? Xd
mapa ok, ale na mapie informacji za mało, obcina czasem za co te wsparcie
https://x.com/egizelska/status/1953867265805304297