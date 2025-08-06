Jesteśmy w takim momencie gdzie wiele ludzi musi się dziś zastanowić co będą robić za dwa, trzy, pięć lat.



Stanowiska korpo, które generowały dużo wysokopłatnych miejsc pracy znikną.

Stanowiska obsługi klienta, infolinie, czaty, emaile znikną.

Stanowiska związane z it przestaną istnieć. Programowanie, Grafika już praktycznie martwe.

Oczywiście w każdej z tych dyscyplin beds wybitne jednostki. No właśnie jednostki. Pokaż całość