Rośnie bezrobocie w Polsce. Nowe dane resortu pracy
W lipcu stopa bezrobocia wyniosła 5,4 proc. - podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To wzrost w porównaniu do czerwca, gdy wartość ta wyniosła 5,2 proc.VoxClamantisInDeserto
Stanowiska korpo, które generowały dużo wysokopłatnych miejsc pracy znikną.
Stanowiska obsługi klienta, infolinie, czaty, emaile znikną.
Stanowiska związane z it przestaną istnieć. Programowanie, Grafika już praktycznie martwe.
Oczywiście w każdej z tych dyscyplin beds wybitne jednostki. No właśnie jednostki.
W powiatowym masz 1 zaklad pracy i tyle
Polska załoga
Polski kierownik zatrudnia ukraińców
ukrainiec zostaje kierownikiem
ukrainiec wpada na pomysł by zatrudnić kolumbijczyków
Polacy zostają zwolnieni.
@juardi: Uważam, że to nie jest kwestia czekania na wymarzoną pracę a raczej kwestia tego, że kolejna generacja młodych ludzi została po prostu olana. Będąc młodym człowiekiem może nie otrzymasz zrozumienia, ale za to usłyszysz jak jeden z kandydatów na prezydentów mówi o
Zobaczymy co będzie po wakacjach jak się okaże, że pomimo usilnych starań rządu walczącego z kaczystami jednak gospodarka jest w recesji.
Słupek bezrobocia z automatu poszedł w górę.