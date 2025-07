Przecież to nie ma na celu ochrony obywateli i weryfikacji wieku tylko inwigilację obywateli. Nie wiem czego się spodziewali. Ci mądrzejsi będą tak robić, tak jak teraz, ta informacja się rozejdzie i w efekcie będzie martwe prawo, które dla największych normalsów i ludzi anty technologicznych będzie tylko przeszkodą. Tak to jest jak lewaki się dobiorą do władzy właśnie.