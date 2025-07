Ile jeszcze takich wypadków musi być by poważniej się wziąć za temat tych hulajnóg? Tu pewnie brak świadomości rodziców to jedno, łatwość odblokowania pełnej mocy to drugie. A ostatnie to ogólne przyzwolenie społeczne i służb.



Tyczy się to i sposobu jeżdżenia hulajnogami i też ich parkowania (a raczej porzucania gdzie popadnie, na środku drogi) w przypadku tych na minuty...