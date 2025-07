To żadna straż a zwykły Mobilny Miejski Urząd Skarbowy. Oni generują wpływy do skarbca miasta i to ich cel. Przyjadą prędko jak tylko wykryją babcie sprzedającą jagody w słoiku albo z czosnkiem na kocyku siedzącą by do emerytury dorobić. Zjawią się jak tylko kołem zjedziesz z miejsca parkingowego - chętnie blokade albo bilecik za wycieraczkę wsuną i fotkę zrobią..



Ale że pomóc? Interwencja? Nie no tyle to nieee...