Pomijając cały temat, bo jest oczywisty.



Ludzie kompletnie nie pojmują do czego służy "klakson".

Otóż służy do OSTRZEGANIA, a nie do bycia synonimem okrzyków "co robisz ch**u".



Tym samym nagrywający powinien trąbić już w 3 sekundzie nagrania, by OSTRZEC dzbana z BMW, że wymusza pierwszeństwo, a nie jak już jest po wszystkim. Boże...