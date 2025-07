Nie no. Jeżdżę z dzieckiem w tym wieku na rowerach. Po CHODNIKU bo nie wolno mi z nim wjechać na ścieżkę zgodnie z prawem. Co robią ludzie kiedy to widzą? "ŚCIEŻKĘ MACIE OBOK! NA ŚCIEŻKĘ!" ( ͡ ° ʖ ̯ ͡ ° )



Najlepiej to niech dzieci siedzą przy komputerach i konsolach jak normalne nerdy, kto to widział sport uprawiać w tym wieku.