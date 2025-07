Najlepsze jest, że po prostu wystarczy uchwalić prawo, które pozwala najemcy takiego gówna dochodzić odszkodowania od wynajmującego i to takiego grubego. Sami ludzie by pozgłaszali swoich landlordów, a Ci nie dość że płacili by kary to jeszcze odszkodowania. W pół roku całe to g---o by znikło z rynku i nikt nigdy by już nieczego takiego nie spróbował.