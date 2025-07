Niech stworzą funkcję "kanara" z kamerką (coś jak straż miejska od srających psów), który spaceruje po cywilu i wystawia mandaty właścicielowi srającego psa (500zł).Wystarczy, że do normalnej wypłaty dostanie 20% od mandatu to ludzie będą się zabijać o tą fuchę. Przecież jak ja idąc do sklepu co chwile widzę srającego psa z właścicielem to On chodzący przez 8h by miał mnóstwo takich przypadków...