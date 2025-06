To trochę przypomina scam na uzdrowiciela. Przyjdzie jeden pacjent któremu rzekomo wszczepili implant i on wtedy krzyknie "ja widzę" i Elon wtedy wstanie i zacznie klaskać, cała sala zacznie klaskać, a to dopiero początek cudów Elona. Wpłacajcie pieniążki drodzy inwestorzy bo w planach mamy uleczenie całego świata.



Stymulacja neuronów? Co to ma być. Czyli na jednym pacjencie coś tam postymulowali i zaczął coś widzieć a na innych pacjenatach to nie zadziała bo Pokaż całość