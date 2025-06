"19% osób w wieku 18–24 lat to hazardziści wysokiego ryzyka. Co piąty. Co piąty chłopak, który właśnie kończy szkołę, zaczyna pracę, bierze pierwszy kredyt. A jeden na trzech gra tylko online. Czyli w ukryciu. Po cichu. Po godzinach."



Grubo. Nie sądziłem, że cyfry są aż takie. Zdarzało mi się rozmawiać z nałogowymi hazardzistami. Imho to jeden z najgorszych nałogów. Alkus, jeśli mu się uda zatrzymać obsesję, to przestaje chlać, szybko odrabia materialne Pokaż całość