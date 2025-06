No wygląda ładnie ale kluczowa dla grywalnosci to jest interaktywność. Co mi po ładnej mapie gdzie się jedzie jak po sznurku? Niech pokażą jak ścina drzewo (DayZ), podpala trawy (farcry 2), rozwala budynek (crysis, BF BC2) albo włazi na te fajne skałki po obu stronach ścieżki.



Już nawet w red faction - grze sprzed wielu lat można było „kopać w skale” i rozwalać otoczenie. Bez tego oraz z mapami jak w tym Pokaż całość