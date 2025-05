Nie jest to rozwiązanie wszystkich problemów, lepiej byłoby uszczelnić to tak, żeby firmy w ogóle nie mogły wyprowadzać pieniędzy na inne rynki trikami takimi jak licencjonowanie swojej nazwy/znaku towarowego - wtedy specjalnie traktowanie "gigantów technologicznych" nie byłoby potrzebne. Ale i tak oby jak najwięcej państw podłączyło się po ten pomysł jak najszybciej. Jak sami niemcy będą to pchać to skończy się jak zwykle - wizytą jakiegoś urzędnika z USA i będzie po Pokaż całość